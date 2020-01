CorSport: Gattuso inverte le gerarchie, ora preferisce Ospina a Meret (che accusa il colpo) (Di giovedì 16 gennaio 2020) La prospettiva di Gattuso rispetto a chi deve stare tra i pali del Napoli è cambiata radicalmente nel giro di un mese, scrive il Corriere dello Sport. In un primo momento l’allenatore aveva deciso di puntare su Meret, spiegando che il Napoli aveva bisogno di continuità e lui di certezze. Poi, all’improvviso, ha cambiato rotta e messo da parte il portiere friulano a vantaggio del colombiano Ospina. Ospina gli piace perché usa i piedi e offre la suggestione “di avere l’uomo in più”, ruolo che un tempo era svolto da Pepe Reina: “il collo-interno più dolce dell’ultimo decennio (e non solo), la tecnica sopraffina che neanche un centrocampista. Te li pescava oltre le linee, dentro le linee, dove serviva un lancio o anche un assist”. Ora c’è Ospina. E il quotidiano sportivo si chiede “chissà cosa è successo di tecnicamente rivoluzionario in un ... Leggi la notizia su ilnapolista

