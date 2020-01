Caso Gregoretti, braccio di ferro procedurale: il centrodestra chiede di andare in Giunta per il regolamento. Pd: “Proposta provocatoria” (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’autorizzazione a procedere per mandare l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini a processo per il Caso della nave militare Gregoretti resta impantanata sul braccio di ferro procedurale tra maggioranza e opposizione. La discussione è tornata in Aula al Senato che dovrebbe sciogliere il dubbio se la Giunta per le immunità – che deve votare sulla relazione Gasparri, contraria all’ok al processo – possa riunirsi la prossima settimana, nonostante lo stop delle attività parlamentari del Senato per motivi elettorali. Secondo l’opposizione sì, secondo la maggioranza no. Da qui l’ultima puntata: la richiesta di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di convocare la Giunta per il regolamento. Una proposta avanzata dai capigruppo del Carroccio Massimiliano Romeo e dei berlusconiani Anna Maria Bernini e sostenuta dal partito della Meloni per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

agorarai : Caso #Gregoretti 'Ma perché Salvini fino a poche settimane fa chiedeva di non andare a giudizio e oggi chiede invec… - agorarai : Caso #Gregoretti 'Tutto il governo sapeva cosa stava succedendo, quando un ministro faceva qualcosa avvisava gli al… - fanpage : Caso Gregoretti, Lamorgese: 'Nessuno può sottrarsi alle leggi, nemmeno Salvini' -