Batman v Superman: L’alba della giustizia: trama, cast e trailer (Di giovedì 16 gennaio 2020) Due supereroi, l’Uomo Pipistrello e l’Uomo d’Acciaio, in guerra uno contro l’altro, finché non dovranno fare pace per combattere una grave minaccia per l’intera umanità. Batman v Superman: L’alba della giustizia pellicola di Zack Snyder del 2016, che fa parte del DC Extended Universe (DCEU) va in onda giovedì 16 genaio alle 21.20 su Italia Uno. Batman v Superman: L’alba della giustizia trailer Batman v Superman: L’alba della giustizia trama Dopo lo scontro col generale Zod ne L’uomo d’acciaio, Superman divide l’opinione pubblica di Metropolis e del mondo: è un prezioso eroe o un’arma potenzialmente incontrollabile? Contemporaneamente, a Gotham, Batman cerca le prove che lo conducano a un’organizzazione criminale. I due eroi diffidano uno dell’altro: Clark Kent trova Bruce Wayne un vigilante senza etica ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

