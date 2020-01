Australian Open: Sara Errani sconfitta al primo turno delle qualificazioni da Kalinskaya (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si interrompe subito il sogno di Sara Errani di tornare a giocare sul cemento di Melbourne. Per la 32enne romagnola è arrivata la sconfitta in tre set (6-2 1-6 6-2) al primo turno delle qualificazioni agli Australian Open per mano di Anna Kalinskaja. La russa ha messo in campo una buonissima prestazione che, al netto di qualche calo di tensione, le ha consentito di gestire agevolmente il match. primo set che parte sui binari dell’equilibrio. Dopo quattro game senza particolari sussulti, nel quinto arriva il break della 21enne russa. Nella testa dell’azzurra accade qualcosa, sopravviene un po’ di sfiducia tanto che Kalinskaja strappa il servizio all’avversaria anche nel settimo game, mettendo a referto un parziale di 4-0 che le consente di chiudere il set sul 6-2. Nel secondo parziale la situazione sembra ribaltarsi. Sara Errani parte fortissimo piazzando il break ... Leggi la notizia su oasport

