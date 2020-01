Australia, koala muore per non aver bevuto correttamente l’acqua (Di giovedì 16 gennaio 2020) Salvato dalle fiamme ad East Gippsland nello stato di Victoria, in Australia, il piccolo koala Arnie è morto dopo aver bevuto dell’acqua da una bottiglia. È morto il koala Arnie Aveva riportato soltanto delle ustioni minori alle zampe , il koala Arnie, che dopo essere stato salvato dalle fiamme dell’incendio, è morto a causa di un semplice gesto di gentilezza. Le persone presenti sul posto, infatti, gli hanno dato un po’ di acqua dalla loro bottiglia, senza sapere che questo non è il modo corretto per far bere un koala. Come riportato da Animalia Wildlife Shelter sui social, infatti: “Stavano solamente cercando di dare una mano, non sapevano che fosse pericoloso far bere i koala in questo modo. Non erano a conoscenza del fatto che i koala prendano parte della loro acqua attraverso le foglie di gomma che mangiano e che non bevono spesso ma, quando lo fanno, lo fanno con ... Leggi la notizia su notizie

