Ascolti TV | Mercoledì 15 gennaio 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alfonso Signorini Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Udinese ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Inside Man totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Sei giorni Sette Notti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti ... Leggi la notizia su davidemaggio

napoliforever89 : @Veronique__94 @Tvottiano @famigliasimpson @enrick81 @misterf_tweets @IlfandellaTv1 @gabrirz1 @borraccino_… - zazoomnews : Ascolti tv mercoledì 15 gennaio 2020: Juventus-Udinese L’amica geniale Grande Fratello Vip - #Ascolti #mercoledì… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 15 gennaio 2020: Juventus-Udinese L’amica geniale Grande Fratello Vip - #Ascolti #mercoledì… -