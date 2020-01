YouTube per Android riceve le schede profilo per riconoscere subito i troll (Di mercoledì 15 gennaio 2020) YouTube dà il benvenuto a una funzione tutta nuova che consente di riconoscere subito i troll che commentano i video. Sono delle schede profilo facilmente accessibili ora disponibili sulla versione di YouTube per gli smartphone Android. L'articolo YouTube per Android riceve le schede profilo per riconoscere subito i troll proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

NintendoItalia : Torna qui alle ore 15:00 del 16/01 per una diretta streaming di circa 35 minuti tutta dedicata a #SmashBrosUltimate… - lastknight : È facile condividere sui Social più di quanto si dovrebbe, ma quello successo oltre una settimana fa ai #Ferragnez… - _Carabinieri_ : L'emozione di indossare l'uniforme, un lavoro mai uguale in Italia e all'estero, essere parte essenziale di un grup… -