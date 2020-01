WhatsApp presto in abbonamento? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) WhatsApp continua a essere uno dei bersagli preferiti degli attacchi phishing e delle catene di sant'Antonio in formato 2.0. Negli ultimi giorni è tornata a spuntare in chat la vecchissima bufala che vorrebbe il ritorno dell’abbonamento da pagare per continuare a utilizzare l’app di messaggistica. «Nel 2020 WhatsApp torna a pagamento! Pagherai 0,01 euro a messaggio, oppure un euro al mese. Condividi questo messaggio ai tuoi contatti per verificare l’account e continuare a utilizzarlo gratuitamente. PS: quando lo farai la luce diventerà blu (se non lo manderai l’agenzia di WhatsApp ti attiverà il costo)». È questo il tono del messaggio che sta intasando le nostre conversazioni quotidiane: sfruttando l’arrivo del nuovo anno, per impedire che l'applicazione ti addebiti 1 centesimo per ogni messaggio o 1 euro di ... Leggi la notizia su gqitalia

RdtRadioStation : 'NON E' MAI TROPPO PRESTO' dalle 4.30 fino alle 07.00 del mattino. Il programma dove i disabili possono manifestare… - BubiBabi2 : RT @SaedaVecchietti: Ho caricato sul mio?? - RdtRadioStation : 'NON E' MAI TROPPO PRESTO' dalle 4.30 fino alle 07.00 del mattino. Il programma dove i disabili possono manifestare… -