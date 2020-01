VIDEO Fernando Alonso che botta! Lo spagnolo si ribalta due volte nella decima tappa della Dakar 2020, ma è illeso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non è stata di certo una tappa da ricordare per Fernando Alonso. Lo spagnolo nella decima stage della Dakar 2020 è stato protagonista di uno spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze, che ha portato al ribaltamento della Toyota Hilux, danneggiata al parabrezza. Per questa ragione l’iberico è arrivato al traguardo con oltre un’ora di ritardo, in una speciale che è terminata in anticipo per via del forte vento presente. Di seguito il VIDEO: Not a smooth start of the stage for @alo oficial! He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield! Live race updates https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA DAKAR 2020 giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui ... Leggi la notizia su oasport

