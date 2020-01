Uso del cellulare e tumore del nervo acustico: cosa si sa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Corte d’appello di Torino conferma una sentenza del Tribunale di Ivrea del 2017, che aveva riconosciuto un nesso tra impiego prolungato del telefono cellulare e un particolare tumore benigno, il neurinoma del nervo acustico. Secondo il giudizio del Tribunale quindi in casi specifici l’impiego prolungato del cellulare può indurre un potenziale effetto di riscaldamento cerebrale e di influenza sul metabolismo, ma la scienza non è sulla stessa linea. L’Istituto Superiore di Sanità in particolare, sulla scorta degli studi disponibili, segnala che l’uso dei telefonini non sarebbe associato all’incidenza di neoplasie nelle aree più esposte alle radiofrequenze durante le chiamate vocali. E il più grande studio mai condotto sull’argomento, chiamato Interphone, ha escluso il rischio non evidenziando legami chiari tra i due elementi. cosa dicono gli esperti Secondo quanto riporta il sito ... Leggi la notizia su dilei

AnnalisaChirico : Con la sentenza della Corte d’Appello di Torino l’Italia è l’unico paese al mondo a riconoscere la malattia profess… - SuperQuarkRai : 'Ci sono tecnologie che si stanno sviluppando molto oggi, come quelle digitali, o dell'Intelligenza artificiale. L'… - TgrVeneto : La Regione #Veneto dice stop all'uso di #pesticidi vicino alle scuole. L'ultilizzo di fitofarmaci chimici nei tratt… -