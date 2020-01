Usa 2020, ultimo dibattito dem

Duello senza esclusione di colpi quello tra i candidati democratici alla Casa Bianca, l'in programma. Prossimo appuntamento le primarie in Iowa, il 3 febbraio. Sanders rinfaccia a Biden l' appoggio alla guerra in Iraq ai tempi di Bush padre; l'ex vicepresidente, con Buttigieg,attacca Sanders e Warren sulla Sanità, ritenendo il 'Medicare for all' troppo costoso. Scintille tra Sanders e Warren sulla possibilità di vittoria di una donna alle presidenziali. I due si sono lasciati senza stringersi la mano.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)