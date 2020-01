Uccide con la cintura di un accappatoio l’ex che prova a violentare lei e la figlia di 16 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La vicenda di Anna Paliy, che sta tenendo banco nell'opinione pubblica russa: la donna, 36 anni, ha strangolato con la cintura di un accappatoio il suo ex marito che aveva provato a violentare prima lei e poi la figlia di 16 anni. Potrebbe essere condannata per omicidio ma in molti ne chiedono il rilascio: "E' stata legittima difesa". Leggi la notizia su fanpage

HWorwood : RT @OficialCostanzo: l'uomo #bieco pensa di essere sempre dalla parte della ragione anche quando uccide. Povera #bambina con una botta cosi… - alefale73 : RT @jacopogiliberto: non prendetevi in giro con lo *smog che uccide*. il vero inquinamento killer non è quello dell’aria, è quello della… - OperaNational : RT @OficialCostanzo: l'uomo #bieco pensa di essere sempre dalla parte della ragione anche quando uccide. Povera #bambina con una botta cosi… -