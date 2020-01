Trump potrebbe iniziare una guerra contro Apple (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (foto: Al Drago/Getty Images) Donald Trump ha pubblicato un tweet furioso contro Apple per il rifiuto del colosso di Cupertino di sbloccare i suoi dispositivi in casi in cui le informazioni ivi contenute possono rivelarsi cruciali per le indagini delle autorità federali. In particolare, il tycoon ha sottolineato che nonostante il governo aiuti sempre Apple con soluzione atte a facilitare il suo business, l’azienda si rifiuterebbe di collaborare non violando la crittografia degli iPhone utilizzati da “assassini, spacciatori e altri criminali violenti”. Seppur non sia la prima volta che si parla di una vicenda simile, il caso a cui si riferisce Trump nello specifico sono le indagini per l’attacco terroristico sferrato contro la base militare di Pensacola, in Florida. E l’Fbi è dalla parte del presidente. We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and ... Leggi la notizia su wired

ilfoglio_it : C'è tanta preoccupazione per i dazi con cui Trump potrebbe colpire i produttori vinicoli italiani - di @NImberti - Terra2itter : @a_smeriglia Quindi Trump potrebbe inserire la cosa in qualche discorso preelettorale nel Kentucky e guadagnare consensi - pelias01 : RT @ilfoglio_it: C'è tanta preoccupazione per i dazi con cui Trump potrebbe colpire i produttori vinicoli italiani - di @NImberti https://… -