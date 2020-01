Tennis, ATP Auckland 2020: Shapovalov vince il derby canadese, Millman elimina Khachanov. Eliminati gli italiani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giornata nera per il Tennis italiano nel torneo ATP di Auckland. I tre Tennisti azzurri presenti in tabellone sono stati tutti eliminati. Fabio Fognini, testa di serie numero uno, conferma il suo deludente inizio di stagione, facendosi rimontare dallo spagnolo Feliciano Lopez, che si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Esce anche Andreas Seppi, battuto in due set dal britannico Kyle Edmund per 6-3 7-6. Discorso un po’ diverso per Marco Cecchinato costretto a giocare due partite nella stessa giornata: prima una clamorosa vittoria con l’argentino Leonardo Mayer in tre tie-break e dopo tre ore di gioco, poi la sconfitta, ormai privo di energie, con il francese Humbert per 6-1 6-4. Il transalpino sarà il prossimo avversario di Denis Shapovalov, che ha fatto suo il derby canadese con il connazionale Vasek Pospisil. Il numero 13 del mondo si è imposto in due set ... Leggi la notizia su oasport

TennisWorldit : Atp Auckland - Tris di sconfitte per l'Italia. Fuori Fognini, Seppi e Cecchinato - zazoomnews : Tennis ATP Adelaide 2020: Auger-Aliassime e Rublev vincono e conquistano i quarti - #Tennis #Adelaide #2020: - sportface2016 : #AugerAliassime e #Sabalenka ai quarti - #AdelaideTennis -