Subnautica: l'open world subacqueo ha venduto oltre 5 milioni di copie (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'open world subacqueo di Unknown worlds, Subnautica, ha venduto oltre cinque milioni di copie, secondo il fondatore dello studio Charlie Cleveland.Cleveland ha svelato il numero in un'intervista condotta da Gamesindustry.biz con Giant Games che parlava del gioco. Quando sono stati chiesti chiarimenti sul numero di copie, Cleveland ha specificato che erano 5,23 milioni in totale, incluse le versioni PC su Steam e Epic Games Store, e le versioni Xbox One e PS4. Il numero non includeva i download gratuiti.Subnautica è stato lanciato in accesso anticipato nel dicembre del 2014 ed è stato pubblicato in versione finale nel gennaio del 2018. Un sequel, Below Zero, è stato lanciato in accesso anticipato l'anno scorso.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

