Stan Kirsch | morto suicida attore di Highlander La moglie ' grazie per l' amore'

Morto Stan Kirsch - attore in Friends e Highlander : suicida a 52 anni : E’ Morto ufficialmente impiccato l’attore Stan Kirsch, rinvenuto dalla moglie Krystin Green lo scorso weekend nella propria abitazione di Los Angeles. La notizia è stata in seguito riportata dal portale TMZ, accompagnata dalle prime note dei referti di polizia; l’attore, newyorkese classe 1968, si sarebbe suicidato, per motivi al momento ancora da verificare. A cinquantadue anni, Kirsch era stato uno dei volti più amati e ...

