Sesso e soldi in cambio di sentenze favorevoli: magistrato in manette (Di mercoledì 15 gennaio 2020) soldi e Sesso in cambio di sentenze favorevoli: è lo spettro d’accusa che aleggia intorno all’arresto di un magistrato della Corte d’Appello di Catanzaro, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto tessuto di corruzione che ha visto finire in manette altre 7 persone, tra cui 2 avvocati. I provvedimenti, dei quali uno ai domiciliari, sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza su disposizione della Dda di Salerno. magistrato arrestato con l’accusa di corruzione Sarebbero 8, secondo Ansa, le persone arrestate in queste ore dalla Guardia di Finanza su disposizione della Dda di Catanzaro, nell’ambito di un’inchiesta che scuote il mondo della giustizia. Tra loro figurerebbe un magistrato della Corte d’Appello, su cui penderebbe l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari. 7 le misure di custodia cautelare in carcere, una ai domiciliari. Tra gli arrestati ci sarebbero anche 2 ... Leggi la notizia su thesocialpost

