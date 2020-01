Russia, si dimette il primo ministro Medvedev. Putin pronto a lasciare la presidenza nel 2024: ipotesi limite “a non più di due mandati” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il primo ministro russo, Dmitri Medvedev, e il suo governo hanno rassegnato le dimissioni. La notizia arriva nel giorno in cui il presidente Vladimir Putin, con mandato in scadenza nel 2024, ha aperto in un’audizione a Camere della Duma riunite alla possibilità di lasciare il Cremlino per sempre. Lo ha fatto capire durante la discussione sulla riforma della Costituzione, dibattito in corso da mesi in Russia. Nel suo discorso ha aperto di nuovo, come già fatto a fine dicembre, alla possibilità di eliminare il termine dei due mandati consecutivi e renderlo più stringente, a un massimo di due mandati. Eventualità che lo renderebbe non ricandidabile. Il presidente ha detto che il Paese “non ha bisogno” di una nuova costituzione, poiché il suo potenziale “è ancora attuale”, ma è possibile procedere ad alcune modifiche per “bilanciare” meglio i poteri ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

