Retroscena Blogo: Sanremo 2020, anche Sabrina Salerno nel cast (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tutto confermato. Come anticipato da Blogo, Sabrina Salerno sarà tra le donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2020. La presenza della showgirl è prevista per la seconda e la quinta serata. Blogo è in grado di anticipare che Sabrina Salerno dovrebbe essere tra le donne che accompagneranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La showgirl, nata a Genova e cresciuta proprio nella cittadina ligure che da sempre ospita la kermesse canora, ha già preso parte al Festival. È accaduto nel 1991, in gara con Siamo donne, canzone interpretata insieme a Jo Squillo.Retroscena Blogo: Sanremo 2020, anche Sabrina Salerno nel cast pubblicato su TVBlog.it 15 gennaio 2020 20:50. Leggi la notizia su blogo

MandronePeppe : RT @tvblogit: I retroscena di Blogo: ecco i conduttori di Prima Festival - bellicapelli15 : I retroscena di Blogo: ecco i conduttori di Prima Festival - SerieTvserie : I retroscena di Blogo: ecco i conduttori di Prima Festival -