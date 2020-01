Pensioni 2020: Quota 100 mette in difficolta la scuola, previste 250.000 Supplenze (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grazie a Quota 100 sono tanti gli insegnanti che potranno andare in pensione ma nonostante questo ancora non sono partiti i concorsi per sostituirli. La conseguenza dei concorsi in ritardo sarà che il prossimo anno vedremo ben 250 mila supplenti nelle scuole italiane. Grazie al decreto Quota 100 saranno ben il 50% degli insegnanti ad andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributo da qui a 10 anni. Un numero importante che permette un ricambio generazionale non da poco e che prevede quindi l’assunzione di moltissimi insegnanti ad oggi inoccupati o precari. La problematica però sorge sull’inesistenza ad oggi di un bando o un concorso che possa permettere l’assunzione dei prossimi insegnanti per andare quindi a colmare quei posti vuoti che si andranno a creare. E la previsione che oggi ci viene posta davanti è molto allarmante con ben 250 mila supplenti negli istituti ... Leggi la notizia su circuitoscuola

