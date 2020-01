Parla della Libia ma non lo sente quasi nessuno. Aula vuota per Di Maio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sono tante le assenze tra i banchi della Camera riservati ai deputati del Movimento 5 Stelle, mentre il ministro Di Maio riferisce sulla situazione nel nord Africa. Se pensiamo alle folle che lo acclamavano e applaudivano al suo esordio nel neonato M5S si stenta a credere che oggi quel carisma non c’è più e che … L'articolo Parla della Libia ma non lo sente quasi nessuno. Aula vuota per Di Maio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

