Palermo: sfruttava i propri autisti evadendo le imposte (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – I finanzieri della Tenenza di Carini (Palermo) a conclusione di una verifica fiscale svolta nei confronti di una ditta individuale, attiva nel settore del trasporto di merci su strada ed operante sull’intero territorio siciliano in via esclusiva per una nota catena di vendita di elettrodomestici e prodotti di elettronica, hanno “rilevato la sistematica sottrazione di materia imponibile e l’utilizzo di manodopera in nero ed irregolare”. In particolare, l’impresa, facente capo a V.C., ad ogni consegna delle merci ai vari clienti avrebbe dovuto emettere una ricevuta fiscale; tuttavia nella quasi totalità dei casi ciò non avveniva, consentendo all’imprenditore di occultare ricavi, nel corso degli ultimi quattro anni, per più di 1 milione di euro con il conseguente mancato pagamento delle relative imposte per ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

