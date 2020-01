Niccolò, morto per colpa di una buca dopo essere caduto dalla sedia a rotelle (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Bizzarri aveva 21 anni ed è morto per colpa di una buca dopo essere caduto dalla sua sedia a rotelle. Il 21 enne era uscito dall’università quando improvvisamente la sua sedia a rotelle elettrica è rimasta bloccata sul pavimento dissestato ed è caduto. All’ inizio sembrava solo una caduta ma dopo qualche ora in ospedale, ha avuto una arresto cardiaco in ambulanza nel tragitto verso casa. I tentativi di rianimazione sono stati inutili per il 21enne. La tragedia è avvenuta lunedì scorso. Niccolò era stato trasportato in ospedale ed i medici gli avevano diagnosticato un trauma cranico dovuto alla caduta. Sul posto era intervenuta la polizia municipale che si era resa conto delle pessime condizioni di quel tratto di strada. La Procura ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia e chiarire le cause esatte della sua morte. È stata sequestrata ... Leggi la notizia su bigodino

