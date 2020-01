Neonata abbandonata in spiaggia e morta di freddo, pena ridotta alla mamma: semi-infermità mentale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) la Corte di Assise di Appello di Bari ha deciso di ridurre da 14 a 11 anni di reclusione la condanna inflitta a Lidia Rubino, 25enne di Castellana Grotte che nel 2017 abbandonò la figlia appena partorita sulla spiaggia di Cala Monaci, facendola morire di freddo. La perizia psichiatrica ne ha stabilito la semi-infermità mentale. Leggi la notizia su fanpage

BariLive : Bari: Neonata abbandonata in spiaggia e morta: pena ridotta alla madre - Borderline_24 : #Monopoli, #Neonata abbandonata in spiaggia e morta: pena ridotta alla #Madre - gianlucalomuto : Monopoli, neonata abbandonata in spiaggia e morta di freddo: ridotta in Appello la condanna alla madre -