LIVE Trento-Partizan Belgrado, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della partita e dove vederla in TV – La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Dolomiti Energia Trentino-Partizan Belgrado di EuroCup 2019-2020. Il sodalizio di Trento cerca il primo successo nelle top-16 della seconda competizione continentale contro la squadra che, settimana scorsa, è stata capace di infliggere una severa lezione alla Virtus Bologna, capolista del Campionato Italiano. Sarà un match particolarmente complicato quello che attende i dolomitici contro un team che ha perso appena sei partite tra Lega Adriatica ed EuroCup da settembre ad oggi. Il Partizan può vantare un roster molto lungo, ricco di giocatori che, se in serata, possono fare la differenza. I più in palla, al momento, sono Rashawn Thomas e Nemanje Gordic. Servirà la miglior versione di Trento per tenere ... Leggi la notizia su oasport

