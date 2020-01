Leonardo Spinazzola, il calciatore con la valigia: in 10 anni ha cambiato 9 squadre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) 27 anni, dieci anni di carriera alle spalle e 9 trasferimenti in totale: Leonardo Spinazzola da gennaio vestirà la maglia nerazzurra dell'Inter, dopo essere rimasto sei mesi alla Roma. Dal 2010 ad oggi ha vestito le maglie del Siena, Empoli, Lanciano, Vicenza, Atalanta, Juve, Roma. Ora andrà da Conte, ma quanto resterà a Milano? Leggi la notizia su fanpage

