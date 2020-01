La parte del letto che occupa il vostro lui dice molto sulla vostra relazione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Vi siete mai soffermate a pensare a quale parte del letto occupa il vostro lui? Forse ormai “l’andare a dormire” è diventata un’azione meccanica, non ci fate nemmeno più troppo caso. Se però vi fermate un secondo a riflettere vi accorgerete che inconsciamente avrete occupato degli spazi ben precisi tra le lenzuola. Eh si, perché uno studio ha rivelato che tendenzialmente gli uomini dormono alla destra delle donne. Come mai? Ebbene i motivi sono diversi e tutti derivano dal nostro passato… Prima di tutto il bon ton Forse non ci crederete mai, ma il galateo regola anche questo aspetto della vita di coppia. Infatti è molto importante decidere dove un uomo deve dormire. Secondo il bon ton non è importante un lato piuttosto che un altro ma l’uomo deve sempre riposare nella parte più vicina alla porta. Il motivo è semplice: se qualcuno dovesse ... Leggi la notizia su velvetgossip

