Juve-Udinese: doppietta di Higuain regala una vittoria schiacciante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande giocata della Juventus contro l’Udinese, che con una doppietta di Higuain e due goal segnati da Dybala e Douglas Costa conquista quattro punti lasciando a zero l’avversario. Juventus-Udinese La sfida è cominciata subito con diverse occasioni per i padroni di casa, che a cinque minuti dal fischio dell’arbitro hanno tentato la prima porta con Higuain. Ha ricevuto la palla con la porta alle spalle, si è girato e ha concluso con il mancino: il tiro era però troppo debole. Ha ritentato al 9′ con una semi rovesciata che però non ha inquadrato la porta. É andato meglio il terzo tentativo per il Pipita: dopo uno scambio con Dybala che lo mette davanti al portiere, il calciatore ha tirato un destro secco e centrato la rete, dando così un primo punto alla sua squadra. Per lui si tratta del nono goal in carriera in Coppa Italia così come gli assist di Dybala. La Juve ... Leggi la notizia su notizie

EzioGreggio : Dybala e Higuain : già 2 a zero all’ Udinese. Una coppia fantastica che fa ricordare DelPiero e Trezeguet, Platini… - juventusfc : Solo ?? precedente a Torino contro l'Udinese in #CoppaItalia Qual è? ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! LA NOSTRA #COPPAITALIA INIZIA ADESSO! FOOOOOOOOOOORZA JUVEEEEEEEEE! LIVE… -