Infila il pene in un tubo di metallo per 5 giorni, il membro marcisce: “Volevo fare sesso così” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un 21enne thailandese era riuscito a creare un sex toys fai-da-te composto da un calzino e da un tubo metallico con il quale si è masturbato, prima di accorgersi di non riuscire più a rimuoverlo dal proprio bene. Solo dopo cinque giorni ha cercato assistenza medica perché il dolore era diventato lancinante… Il pene di un 21enne thailandese è cominciato a “marcire” dopo che il giovane lo ha bloccato in un tubo di metallo per cinque giorni e ha chiesto soccorso solo dopo che il dolore è diventato insopportabile. Il ragazzo si è presentato in un ospedale di Bangkok, spiegando di aver Infilato l’organo sessuale in una calza, per poi metterlo in un cilindro di metallo e così si sarebbe masturbato la settimana scorsa. Il glande si sarebbe gonfiato così tanto da impedire il normale flusso di sangue. A quel punto avrebbe provato una varietà di lubrificanti per liberarsi del problema senza però ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

