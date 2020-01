Il ladro che rubava le "carte" degli anziani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I carabinieri della stazione di Riposto, in provincia di Catania, hanno arrestato un uomo di 30 anni, Salvatore Grasso per i reati di ricettazione continuata con recidiva aggravata e di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento continuato e, sempre, con recidiva aggravata. In sostanza l’uomo rubava le carte di credito che gli anziani lasciavano dentro i borselli tenuti in vista nelle loro macchine ed effettuava i prelievi bancomat. Circa 2000mila euro l’ammontare delle somme riscosse. Le indagini, condotte dai militari con l’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di incastrarlo. Sofia Dinolfo  Leggi la notizia su ilgiornale

