I giudici: "Nesso tra cellulare e tumore" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Francesca Angeli La sentenza in Appello. Ma secondo l'Istituto superiore di sanità "non ci sono evidenze" L'uso, o meglio l'abuso del cellulare, favorisce l'insorgenza di determinati tipi di tumore. Dalla Corte d'appello di Torino arriva una ulteriore conferma che in effetti sì, questa correlazione c'è. O meglio ci sarebbe secondo i giudici e il perito che ha dato la sua consulenza: «L'uso scorretto e prolungato del telefono cellulare può provocare l'insorgenza di tumori cerebrali». Il caso già noto per la sentenza di primo grado è quello riferito dagli avvocati Stefano Bertone e Renato Ambrosio. Roberto Romeo (nella foto)ha rivendicato davanti al tribunale di Ivrea, chiamando in causa l'Inail, la natura professionale del neurinoma acustico destro da cui è affetto. La prima sentenza, nel 2017, aveva dato già dato ragione al lavoratore. Ora arriva anche la conferma dalla ... Leggi la notizia su ilgiornale

