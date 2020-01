Green deal, il Parlamento Ue dice no al nucleare 'energia pulita' (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con 482 sì, 136 no e 95 astensioni, l’aula di Strasburgo approva il Green deal presentato dalla Commissione europea. Sventato il tentativo dei Popolari, insieme a qualche eurodeputato dell’Ecr e dei sovranisti di Identità e democrazia, di inserire il nucleare tra le fonti di energia pulita e di portare al 50 per cento l’obiettivo di riduzione delle emissioni nocive entro il 2030. Manovre diametralmente opposte allo spirito del Green deal che, pur bocciate dall’aula, segnalano i malumori presenti nel Ppe, parte integrante della maggioranza che a luglio ha votato von der Leyen presidente della Commissione europea e che a novembre ha approvato tutta la squadra di Palazzo Berlaymont.Il Green deal viene approvato a larga maggioranza proprio perché non passano le proposte della destra. Altrimenti i Verdi – e di conseguenza anche la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

pdnetwork : 'Oggi è una giornata importante, in #Ue parte infatti il processo che porterà al Green Deal. Si tratta di un modell… - Marcozanni86 : +++ Green deal: #Dombrovskis, 1.000 miliardi investimenti +++ - europainitalia : ???????? Al centro del Green Deal europeo ci sono le persone ???? Il piano presentato oggi è finalizzato a mobilitare al… -