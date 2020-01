Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana in lacrime: lo sfogo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo lo sfogo e le lacrime di Fernanda Lessa, anche un’altra concorrente del Grande Fratello Vip si lascia andare e racconta le sue fragilità. Carlotta Maggiorana si è infatti emozionata insieme agli altri coinquilini per l’esperienza nuova che sta vivendo e parla del suo carattere più riservato rispetto alle altre concorrenti. Le lacrime di Carlotta all’interno della Casa La pressione della competizione comincia già a farsi sentire all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una delle ultime “vittime” è stata Carlotta Maggiorana. L’ex Miss Italia 2018 si è emozionata mentre era nel cortile insieme ad altri coinquilini. “Mi fa piangere il fuori e il dentro, una situazione che non ho mai vissuto. Ed io essendo così emotiva non butto fuori come magari fa un’altra persona più esplosiva”, racconta la modella. Poi fa un’affermazione che sembra rivolta ad un comportamento ... Leggi la notizia su thesocialpost

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -