Gazzetta: il Tribunale archivia il tuffo/scommessa con scooter di Balotelli a Mergellina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Irrilevante dal punto di vista penale. Il Tribunale di Napoli ha archiviato con questa motivazione il procedimento a carico di Mario Balotelli per la scommessa sul tuffo in scooter dell’estate scorsa. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport. Nel luglio 2019, a carico del calciatore del Brescia fu aperto un procedimento per vari reati previsti dal codice penale, dell’ambiente e della navigazione. Un suo amico si buttò in mare a bordo del suo scooter dopo aver fatto con Balotelli una scommessa per duemila euro, poi onorata da SuperMario. Il procedimento, racconta la rosea, “si è però concluso con l’accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri per il quale il fatto è penalmente irrilevante. Il pm e il gip, all’esito di un approfondimento sollecitato dal penalista, hanno accolto l’istanza di archiviazione”. L'articolo Gazzetta: il Tribunale ... Leggi la notizia su ilnapolista

