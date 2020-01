Donna parte in treno e lascia il cane chiuso in auto (Di giovedì 16 gennaio 2020) I cani non vanno mai lasciati in auto da soli. Non lo dobbiamo fare per brevi lassi di tempo, magari per andare a fare la spesa o accompagnare i figli da qualche parte. E a maggior ragione non dobbiamo farlo per periodi di tempo lunghi. Una Donna ha preso un treno lasciando in auto da solo il suo cane. Questa notizia ha davvero dell’incredibile. Quante volte abbiamo letto storie strazianti di cani abbandonati in auto, magari sotto il sole, in macchine che diventano delle vere e proprie camere a gas, dove per i poveri animali l’unica sentenza è quella di morte. O al freddo e al gelo, non potendo contare su acqua, cibo o altro. Ma questa storia è ancora più incredibile, perché se di solito i proprietari cercano di difendersi dicendo che si sono allontanati solo per qualche minuto, la Donna ... Leggi la notizia su bigodino

