Donna e pro migranti | ecco la nuova sottosegretaria di Papa Francesco

Una Donna come sottosegretaria della Segreteria di Stato: Papa Francesco, impegnato nella riforma, sceglie la Di Giovanni per un incarico chiave. La giurista è nota per il suo impegno a favore dei diritti dei migranti Papa Francesco ha preso una decisione storica: una Donna è stata incaricata come sottosegretaria della Segreteria di Stato. Proprio nel corso di un partecipato dibattito sulla parificazione dei ruoli in Santa Sede, Jorge Mario Bergoglio ha optato per nominare la dottoressa Francesca Di Giovanni in un ruolo centrale. Il "ministero degli Esteri" della Santa Sede non è un posto per chiunque. Il Santo Padre sta procedendo con una rivisitazione delle cariche. L'ultima scelta fatta dall'ex arcivescovo di Buenos Aires non può che essere rimarcata, tenendo in considerazione anche le rimostranze del movimento femminista, che era intervenuto proprio su ...

