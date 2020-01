Cambiamenti in vista per Xiaomi Mi A3: Android 10 da febbraio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da febbraio lo Xiaomi Mi A3 inizierà a ricevere l'aggiornamento ad Android 10, così come confermato dalla divisione indiana del produttore cinese su Twitter (potete leggere il post a seguire che Xiaomi India ha inviato di risposta ad una domanda rivoltagli da un utente comune). Il tutto combacia con quanto successo giorni fa relativamente all'upgrade dei codici sorgente kernel, omologati all'ultima major-release dell'OS mobile di Google. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo equipaggiato con Android One, una particolare versione del sistema operativo Android priva delle personalizzazioni dei vari OEM (in pratica un'iterazione stock vera e propria) e colpita da aggiornamenti di sicurezza regolari. Lo Xiaomi Mi A3 monta uno schermo AMOLED da 6 pollici con risoluzione HD+ (pari a 1560 x 720 pixel) con notch a goccia, ed è spinto dal processore Snapdragon 665, 4GB ... Leggi la notizia su optimaitalia

