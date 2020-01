Calendario quarti di finale Coppa Italia calcio 2020: date, programma, orari, tv e streaming (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Lega calcio ha ufficializzato il Calendario dei quarti di finale della Coppa Italia 2020 di calcio che andranno in scena in due settimane differenti. Si incomincerà martedì 21 gennaio col confronto tra Napoli e Lazio allo Stadio San Paolo, i detentori del trofeo se la dovranno vedere contro i partenopei in una sfida particolarmente accesa. Si prosegue mercoledì 22 gennaio col match tra la vincente di Juventus-Udinese e la vincente di Parma-Roma, potrebbe dunque profilarsi una battaglia accesa tra i bianconeri e i giallorossi. Appuntamento poi martedì 28 gennaio con Milan-Torino, a San Siro i rossoneri cercheranno il pass per la semifinale ma i granata sognano l’impresa e vogliono proseguire la loro avventura. Si concluderà mercoledì 29 gennaio con Inter-Fiorentina, i nerazzurri cercheranno il biglietto per la semifinale contro i viola che hanno già eliminato l’Atalanta. ... Leggi la notizia su oasport

