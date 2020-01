Bonus Renzi, come cambia nel 2020: limiti reddito, a chi spetta, esclusi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da tempo si parla di una modifica del Bonus Renzi da 80 euro, come parte di un più ampio programma di aumenti della busta paga dei lavoratori italiani e riduzioni del carico fiscale, e la Manovra 2020 prevede infatti molte novità sul tema. E iniziano a spuntare le prime simulazioni del ministero dell’Economia sul volto che avrà la misura. Il Bonus sarà trasformato in detrazione? Per tutti o solo per alcuni? Aumenterà d’importo? I tecnici stanno lavorando, in attesa del provvedimento attuativo che ci dirà come davvero cambieranno gli 80 euro in busta paga per gli italiani e soprattutto come verrà attuato il taglio al cuneo fiscale 2020. Le novità 2020 del Bonus Renzi Sono ancora in corso le discussioni per definire i provvedimenti da attuare in merito e come trasformare il Bonus a partire da quest’anno: tra le ipotesi l’innalzamento della soglia minima da 8.124 a 8.200 euro ... Leggi la notizia su leggioggi

