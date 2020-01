Anche il Governatore De Luca per il nuovo mercato di via Piave (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che prenderà parte domani mattina alla cerimonia con la quale in via Piave si darà il via, alle ore 9.30, ai lavori per il nuovo mercato rionale di via Piave-piazza Cavalieri Vittorio Veneto a Salerno. I lavori (che in particolare riguarderanno proprio piazza Cavalieri Vittorio Veneto) assicureranno agli operatori commerciali ed ai consumatori condizioni logistiche ed operative di grande qualità con una riqualificazione complessiva dell’area. In occasione dell’inizio dei lavori, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore Dario Loffredo illustreranno le caratteristiche generali e la tempistica dell’intervento che s’inserisce nel generale programma di riqualificazione di tutte le aree mercatali cittadine. Da ieri i venditori ... Leggi la notizia su anteprima24

vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: A STASERA ITALIA vedo un GORI color peperoncino piccante che lancia strali contro Salvini. Noto anche gli zigomi rimpol… - vallegiorgio41 : A STASERA ITALIA vedo un GORI color peperoncino piccante che lancia strali contro Salvini. Noto anche gli zigomi ri… - Ted0foro : @GiordanoSepi @GianfrancoDura3 Conteranno anche zero virgola, alternativa è astensione, Emiliano non è stato govern… -