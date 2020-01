Zucchero ha sofferto di attacchi di panico e racconta: “Ho imparato a conoscerli e contrastarli” (Di martedì 14 gennaio 2020) Zucchero ha sofferto di attacchi di panico. A rivelarlo è il bluesman di Reggio Nell'Emilia, che ha parlato di come si sia reso conto di avere qualche problema a salire sul palco. Le sue parole sono comparse su Repubblica, quotidiano al quale ha affidato il suo racconto. Il primo episodio sarebbe avvenuto negli anni '80, appena prima di suonare per un concerto in un locale. La crisi ebbe il sopravvento tanto da indurlo a lasciare il palco per l'impossibilità di iniziare lo show. Il racconto di Zucchero sulle crisi di panico I problemi con gli attacchi di panico sono continuati anche negli anni successivi e soprattutto quando la fama lo ha travolto e portato in giro per il mondo con la sua musica. Nella lunga intervista che ha concesso a Repubblica, ha raccontato: Fu terribile prima di un concerto al Cremlino e un'altra volta quando fui invitato a cantare a Wembley per un ... Leggi la notizia su optimaitalia

