VIDEO/ Partenio-Lombardi, vertice per l’Us Avellino in Prefettura (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Nella mattinata odierna si è riunita la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di Avellino. Al centro del dialogo le questioni inerenti allo stadio Partenio-Lombardi. Presente, in rappresentanza dell’Us Avellino 1912, l’amministratore delegato Filippo Polcino. Diversi gli interventi da attuare per l’impianto di Contrada Zoccolari. Il primo riguarderà l’istallazione delle sedute obbligatorie come da regolamento della LegaPro. L’assessore allo sport Giuseppe Giacobbe ha traccia un primo bilancio dopo la riunione. Tra domani e dopodomani è atteso il sopralluogo al Partenio-Lombardi con l’inizio dei lavori. E non solo. Nei prossimi giorni dovrà essere oggetto di verifiche anche la Curva Sud. Filippo Polcino ha fatto chiarezza affrontando diversi tempi tra cui ... Leggi la notizia su anteprima24

