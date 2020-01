Via il nome di Ratzinger dal libro sul celibato dei preti (Di martedì 14 gennaio 2020) Il nome e l'immagine di Benedetto XVI devono essere rimossi dal libro che sta per uscire in Francia sul celibato dei sacerdoti. Lo ha dichiarato ad una serie di testate cattoliche di lingua tedesca Mons. Georg Gaenswein, segretario particolare di Raztinger. In una conversazione con l'agenzia austriaca Kathpresse "l'arcivescovo Georg Gaenswein, segretario privato di Benedetto XVI, ha detto di aver chiamato su richiesta del Papa emerito il cardinal Robert Sarah nella mattinata di giovedì, chiedendo il ritiro da parte dell'editore del nome e dell'immagine di Benedetto XVI dalla copertina". Da parte sua, Sarah ha fatto sapere che "considerando le polemiche che ha provocato la pubblicazione del libro 'Dal profondo del nostro cuore', si decide che l'autore del libro sarà per le pubblicazioni future: il cardinale Sarah, con il contributo di Benedetto XVI. Tuttavia, il testo ... Leggi la notizia su agi

