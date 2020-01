Un diamante per sempre. Compra un Trilogy dal valore di 12 mila euro ma lei lo lascia, lui decide di fare un gesto bellissimo (Di martedì 14 gennaio 2020) Una storia d’amore che è durata per 8 anni ma che purtroppo è finita in malo modo. Un uomo aveva pensato di chiedere alla propria compagna di sposarlo. Per farlo aveva Comprato un Trilogy un anello di diamanti dal valore considerevole, oltre 12 mila euro. Solo che quell’anello non è mai arrivato alla reale destinataria perché la donna aveva deciso prima che le fosse regalato il prezioso gioiello di lasciare il suo compagno, dopo 8 anni di fidanzamento. Il giovane però , dopo un breve periodo di sconforto, ha deciso di reagire si è rivolto al Codacons per chiedere a quale ente poteva essere donato il prezioso gioiello. Alla fine il giovane ha deciso di donare il prezioso gioiello a un ente di ricerca che si occupa di combattere il cancro e la leucemia. L’ente ha deciso di mettere all’asta il gioiello in modo da ricavarne il più possibile. Tutto il ricavato sarà utilizzato ... Leggi la notizia su baritalianews

Un “ diamante ” per San Siro : il nuovo progetto per recuperare il Meazza - senza torri e terzo anello : Un nuovo progetto per lo stadio di San Siro è stato presentato oggi in commissione a Palazzo Marino. È il "diamante", firmato dall'architetto Jacopo Mascheroni, fondatore dello Studio JM Architecture a Milano. Permettere di salvare la struttura del vecchio Meazza , abbattendo solo le torri e il terzo anello per creare aree commerciali. Previsto un anello zero realizzato abbassando il livello del terreno di gioco.Continua a leggere

Giardini di Mirò e R. Proper-Sheppard il 2 dicembre live allo Spazio diamante di Roma : Sarà a Roma l’ultimo, imperdibile appuntamento live dei Giardini di Mirò con “A beautiful noise between light and shade”, speciale minitour di sei date in cui il gruppo, vera e propria istituzione della musica indipendente italiana, divide il palco con il leader dei Sophia Robin Proper-Sheppard . La band emiliana suonerà nella Capitale lunedì 2 dicembre alle ore 21 allo Spazio Diamante di Roma (via Prenestina 230 B. Biglietti: 15€ + d.p. /18 euro ...

beach soccer - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Gori la nostra punta di diamante - ottavo mondiale per Palmacci : Mancano solo due giorni all’inizio del Campionato del Mondo 2019 di beach soccer che si disputerà fino al 1° dicembre ad Asuncion, in Paraguay. L’Italia sarà presente per l’ottava volta alla fase finale della rassegna iridata ed esordirà nella giornata d’apertura della manifestazione contro i vice-campioni del mondo in carica di Tahiti. Oltre alla selezione oceanica, gli azzurri dovranno affrontare anche Messico e Uruguay ...

