Tragico schianto in A22, Giovanni muore dopo un mese di agonia in ospedale (Di martedì 14 gennaio 2020) Giovanni Fragale è morto a 45 anni dopo poco più di un mese di agonia in ospedale dove era ricoverato dal giorno del terribile incidente stradale sulla A22, l’autostrada del Brennero. Estratto dalle lamiere contorte del suo furgone, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione ma non si è mai più risvegliato. Leggi la notizia su fanpage

