Superman and Lois e Walker, Texas Ranger ordinate da The CW (Di martedì 14 gennaio 2020) Le serie Superman and Lois e Walker, Texas Ranger hanno ottenuto il via libera alla produzione da parte di The CW. Superman and Lois e il reboot di Walker, Texas Ranger hanno ottenuto il via libera alla produzione da parte di The CW, nonostante entrambi i progetti siano ancora nella fase della stesura degli script. La nuova serie ispirata ai fumetti riporterà sul piccolo schermo i personaggi di Clark Kent e Lois Lane, mentre affrontano lo stress, le pressioni e le complessità legate all'essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. Superman and Lois avrà come sceneggiatore e produttore Todd Helbing (The Flash), mentre nel team della produzione ci saranno anche Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns. I protagonisti saranno ... Leggi la notizia su movieplayer

