Spinning Out, recensione e tutto sulla serie tv: un dramma ispirato ai film classici del pattinaggio (Di martedì 14 gennaio 2020) Abbiamo avuto tempo di vedere il nuovo dramma sportivo Netflix “Spinning Out” : uscito il 31 Gennaio è tra i nuovi elementi in evidenza. Per tutti gli appassionati del pattinaggio artistico, è disponibile sulla piattaforma un dramma familiare, sentimentale e adolescenziale, contornato dalla bellissima estetica di paesaggi invernali e di uno degli sport più eleganti di sempre. Spinning Out : la trama Kat (Kaya Scodelario) è una talentuosa e giovane pattinatrice che, durante una gara, è caduta sbattendo gravemente la testa sul ghiaccio. L’incidente diventa un trauma costante che le impedisce di tornare a saltare, staccando salti doppi e tripli. Pur avendo delle movenze angeliche ed essendo molto espressiva, difficoltà tecniche così gravi la escludono dalla possibilità di competere di nuovo in gara: l’unico tentativo di rimanere attiva nel campo del ... Leggi la notizia su termometropolitico

