Rosa Perrotta torna a parlare della crisi intima con Pietro: ecco cosa ha detto l’ex tronista (Di martedì 14 gennaio 2020) Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta non sono in crisi dopo la nascita di Dodo, ecco cosa ha svelato l’ex tronista su Instagram Si torna a parlare di Rosa Perrotta, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale. Poche settimane fa la Perrotta ha svelato che l’intimità tra lei e Pietro ha subito un grosso cambiamento dopo la gravidanza, c’è stato un calo di desiderio. Poche ore fa su Instagram ci ha tenuto a precisare che tra lei e il compagno non c’è però nessuna crisi. Queste le parole di Rosa Perrotta: “Data la mole di articoli che ci hanno fatto, dai più svariati e fantasiosi titoli acchiappalettori, cercherò di spiegarla bene questa cosa. Ho letto molte cose divertenti che ci hanno fatto sorridere molto.” La compagna di Pietro Tartaglione ha continuato dicendo: “I ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

