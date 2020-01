Regionali: Berlusconi, 'svolta storica in Emilia e riscossa Sud in Calabria' (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Se vinceremo in Emilia-Romagna –come credo e spero accadrà- sarà una svolta storica, che va persino al di là della tenuta del governo Conte: significherà che il sistema di potere costruito della sinistra non tiene più da nessuna parte. Così come la vittoria in Calabria d Leggi la notizia su liberoquotidiano

berlusconi : ???? La Calabria può diventare il simbolo del riscatto del Mezzogiorno e l’Emilia Romagna può liberarsi da un sistema… - giustiziera2 : RT @carlakak: Quattro candidati consiglieri regionali calabresi del trio caxxarum Salvini-Meloni-Berlusconi condannati dalla Corte dei Cont… - marioaf18 : RT @carlakak: Quattro candidati consiglieri regionali calabresi del trio caxxarum Salvini-Meloni-Berlusconi condannati dalla Corte dei Cont… -