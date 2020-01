Padre Bernard Preynat: abusi su decine di scout (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo scandalo pedofilia agita ancora la chiesa francese. L’ex parroco di Sainte-Foy-les-Lyon, Padre Bernard Preynat, 74 anni, è accusato di aver molestato sessualmente decine di bambini e adolescenti, almeno una ottantina. Durante la mattinata di martedì 14 Gennaio 2020, Preynat si è recato a Lione per la prima udienza del processo a suo carico. L’ex parrocco avrebbe dichiarato: “Non realizzavo il male che ho fatto ai bambini. Anni dopo, i genitori mi hanno fatto comprendere il male che avevo fatto ai loro figli. Per me, erano dei gesti di tenerezza. Mi è servito del tempo per capire che era male”. Attualmente Padre Bernard Preynat si trova alla sbarra per le decine di accuse di violenze sessuali sugli scout (tutti di età compresa tra i sette e i quindicini anni) che frequentavano la parrocchia tra il 1971 e il 1991, quando prestava servizio come cappellano nella ... Leggi la notizia su notizie

